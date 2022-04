¿Por qué Jamie Dornan no considera que Fifty Shades of Grey sea un “momento de arrepentimiento”?

Cincuenta sombras de (área) gris.

Eso resume los sentimientos encontrados de Jamie Dornan sobre su conocido papel como Christian Grey en la franquicia Cincuenta sombras de Grey.

"¿Hay trabajos que hice que tal vez desearía no haber hecho? Tal vez, sí, pero probablemente no sea el que la gente está pensando", le dijo el actor a Esquire. "Habrá momentos decisivos, y no habrá momentos de arrepentimiento, es solo el tapiz de todo, ¿no es así?"