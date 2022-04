Khloé Kardashian comparte su reacción a la confesión de paternidad de Tristan Thompson

En enero de 2022, Tristan dijo que los resultados de la prueba de paternidad revelaron que él era el padre del bebé de Maralee llamado Theo Thompson, su tercer hijo después de recibir a True, de 4 años, con Khloé y Prince Thompson, de 5, con Jordan Craig. Tras los resultados, Tristan recurrió a su historia de Instagram para disculparse con Khloé.

"Khloé, no te mereces esto", escribió Tristan. "No mereces el dolor y la humillación que te he causado. No mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años. Mis acciones ciertamente no se han alineado con la forma en que te veo".