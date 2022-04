La razón por la que Devin Booker no aparecerá en The Kardashians con Kendall Jenner

Aunque Danielle dijo que los espectadores verán más a Kendall y sus amigos que en Keeping Up With the Kardashians, no tendrás un asiento de primera fila para el romance actual de la joven de 26 años.

"Ella mantiene su relación en privado", explicó Danielle a Variety. Pero no dejes que este dato influya en tu decisión de sintonizar The Kardashians, ya que Danielle prometió que la serie mostrará "todos los aspectos" de la vida de la familia, y agregó: "Los cubrimos como businesswomen y empresarias; los cubrimos como madres; cubrimos sus relaciones; y las cubrimos como familia, obviamente".