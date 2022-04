Britney Spears revela lo que realmente piensa sobre el sexo durante el embarazo con Sam Asghari

Instagram

Al decir que ahora está aprendiendo a controlar sus inseguridades como madre, Britney agregó como un mensaje para sí misma, "¡Todo va a estar bien! ¡Solo seré yo y dejaré de esforzarme tanto!"

Britney no es la única que está emocionada por la llegada del pequeño. A principios de esta semana, Sam, de 28 años, compartió en Instagram, "La paternidad es algo que siempre he esperado y no me lo tomo a la ligera".

Él subtituló una foto de una leona y sus cachorros, un guiño a "Leona", el apodo cariñoso que le ha dado a Britney: "El matrimonio y los niños son una parte natural de una relación fuerte llena de amor y respeto".

En una entrevista con la BBC antes de que saliera la noticia del embarazo, el modelo fitness, que se comprometió con Britney en septiembre después de cinco años de noviazgo, dijo que tener un hijo con su futura esposa "debería haber ocurrido hace tres años".