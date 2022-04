La verdad detrás del presunto segundo video sexual de Kim Kardashian

Hulu

Sin embargo, Wack100 aparentemente duplicó sus acusaciones en Instagram el día después de la declaración de Singer, según una supuesta captura de pantalla proporcionada por DJ Akademiks. La historia de Instagram decía, "Un mensaje para los abogados de @kimkardashian, pregunten a su cliente sobre 'SANTA BARBARA' y los entregables firmados para la cinta 1, 2 y 3. @rayj no puede controlar lo que AHORA controlo yo. Si escucho 15 minutos de fama nuevamente, se verá obligado a mostrar los CONTRATOS firmados #pruébenme".

Las noticias sobre el supuesto segundo video sexual se apagaron hasta que Ye le dijo a Jason Lee en una entrevista en enero que había obtenido la computadora portátil que supuestamente tenía las imágenes. "Fui a buscar la laptop de Ray J yo mismo esa noche y luego me subí a un vuelo nocturno", dijo en ese momento. "Me encontré con este hombre en el aeropuerto, me subí a un avión, regresé [y] se lo entregué [a Kim] a las 8 a.m. de la mañana".