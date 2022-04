Scott Disick revela sus verdaderos sentimientos sobre la relación de Kourtney Kardashian y Travis Barker

Dicho esto, a él todavía le preocupa que la familia lo olvide. "Sentirme excluido y que no me digan nada es muy doloroso", dijo Scott con respecto a una barbacoa familiar a la que no fue invitado, "especialmente cuando no tengo otra familia a la que ir". La madre de Scott, Bonnie, murió en octubre de 2013 y su padre, Jeffrey, unos meses después, en enero de 2014. Él es hijo único.

Cuando Khloé preguntó si Scott podía manejar la relación amorosa íntima de Kourtney y Travis, él respondió, "Prefiero estar cerca de ellos y estar cerca de mi familia que nada".

Sin embargo, cuando Khloé mencionó esta conversación con Kourtney, la fundadora de Poosh dijo que las palabras de Scott no reflejaban necesariamente sus acciones. Específicamente, Kourtney estaba frustrada con Scott por enviarle mensajes directos a su exnovio Younes Bendjima sobre su nueva relación.

"Cuando estaba en Italia con Travis en nuestras vacaciones de verano, me desperté con un mensaje de texto de Scott", dijo Kourtney en un confesionario, "que decía, 'Lo siento mucho. Le envié un mensaje privado a tu exnovio, a quien no puedo soportar'. Y me envió una captura de pantalla y dijo que [Younes] lo publicó en su historia".