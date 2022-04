Kim Kardashian habla del proceso de Kourtney Kardashian y Travis Barker para tener un bebé

Travis y Kourtney, que tuvieron una ceremonia de boda no legal en Las Vegas a principios de este mes, tienen seis hijos en conjunto. Kourtney tiene tres -Mason (12), Penelope (9) y Reign (7)- con su ex Scott Disick, mientras que Travis tiene dos hijos con su ex esposa Shanna Moakler -Landon (18) y Alabama (16)- junto con su hijastra Atiana De La Hoya (23).

Según Kim, el viaje de la pareja para dar la bienvenida al número siete de la suerte será uno de los muchos momentos destacados del próximo reality show de Hulu, The Kardashians, que se estrena el 14 de abril.