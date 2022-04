Diane Guerrero de Encanto se sinceró sobre la deportación de sus padres a Colombia

"Para mí eso entró en mi vida, esta idea de la perfección, porque soy latina, porque soy hija de inmigrantes, porque soy hija de padres deportados, porque soy hija de colombianos y tenemos también ese estigma".

Recordó cómo fue vivir en Estados Unidos luego de que sus padres fueran deportados a Colombia...

"A veces las cosas pasan como pasan y no son justas, pero no te puedes quedar ahí estancado, triste. Tienes que tener tu momento para sanarte pero no puedes estar tan enojado y pensando en el pasado como me enseñó ese proceso, porque yo también estuve estancada como 20 años".