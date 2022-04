Simon Cowell se quitó los rellenos faciales y admitió que fue “demasiado lejos”

"Hubo una etapa en la que podría haber ido demasiado lejos", admitió en una entrevista el 9 de abril con The Sun. "Vi una foto mía de 'antes' el otro día, y no me reconocí".

El hombre de 62 años dijo que incluso su hijo Eric, de 8 años, a quien comparte con su prometida Lauren Silverman, estaba "histérico" después de notar una diferencia en su rostro, lo que lo obligó a renunciar a los tratamientos por completo.

"Ya fue suficiente", dijo. "No hay relleno en mi cara ahora. Cero".