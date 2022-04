Stassie, la mejor amiga de Kylie Jenner, revela si sigue siendo amiga de Jordyn Woods

Stassie Karanikolaou no sigue a la multitud.

Durante una aparición en el podcast Call Her Daddy lanzado el 13 de abril, la influencer de 24 años compartió que ya no es amiga de Jordyn Woods, y que esto no tiene nada que ver con el escándalo que involucra a la familia de su mejor amiga Kylie Jenner.

"Oh, no", respondió Stassie cuando se le preguntó si todavía era amiga de Jordyn. "Por mis propios motivos. Esta es la primera vez... que diré esto, pero es por mis propios motivos. No es... No estaba siguiendo a nadie más. Tuve mis propias razones y eso es todo".