Britney Spears muestra su “pequeña pancita” después de anunciar su embarazo

¿Quieres ver un pedacito más de Britney Spears?

La estrella pop, quien recientemente anunció que está embarazada de su primer hijo con su prometido Sam Asghari, mostró su pancita en un video de Instagram el 12 de abril. El clip de un minuto mostró a Britney modelando una variedad de atuendos, incluyendo un top floral corto con pantalones grises y una blusa blanca atada al estilo de su icónico look "...Baby One More Time".

"Así que tengo que modelar mi ropa ahora antes de que realmente empiece a verse...", escribió Britney en las imágenes. "De hecho, tengo una pancita pequeña aquí, pero al menos mis pantalones me quedan bien... ¡Bueno, apenas!"