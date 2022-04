Scarlett Johansson se refirió al rumor que afirma que tuvo sexo en un ascensor

"Hubo un rumor que circuló durante mucho tiempo que decía que tuve sexo en un ascensor", dijo en un adelanto exclusivo del episodio del 12 de abril. "Esa fue una historia que me siguió durante mucho tiempo. Pero siempre pensé que era escandalosa".

Explicó: "Para empezar, no es cierto. Y en segundo lugar, Scarlett simplemente no ve cómo se podría hacer. Siempre pensaba para mis adentros: 'Eso sería difícil. Es un período muy corto, la logística de eso me parece muy poco atractiva'".