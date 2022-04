Así fue cómo Ben Affleck le propuso matrimonio a Jennifer López durante un baño de burbujas

Jennifer dijo que el momento especial la hizo llorar.

"Me tomó completamente por sorpresa, así que le miré fijamente a los ojos, riendo y llorando al mismo tiempo, haciendo lo posible para comprender el hecho de que veinte años después, todo volviera a suceder. Me quedé literalmente sin palabras. Entonces me preguntó… '¿Eso quiere decir que sí?'".

Jennifer señaló que si bien la propuesta "no era nada lujosa", era "la cosa más romántica" que podría haber imaginado.