Kim Kardashian insinúa que quiere más hijos

Kim y Pete fueron vistos juntos por primera vez en octubre después de la aparición de la estrella de Keeping Up With the Kardashians en SNL. Los dos oficializaron su relación en Instagram en marzo y han sido inseparables desde entonces. El comediante incluso apoyó a Kim en el estreno de The Kardashians el 7 de abril, aunque no caminaron juntos por la alfombra roja.

Durante una entrevista con Good Morning America, el 6 de abril, Kim se refirió a "lo seria" que es acerca de Pete.

"Quiero decir, soy una chica de relaciones, seguro", le dijo al periodista Robin Roberts. "Y no estaría con alguien si no planeara pasar mucho tiempo con ellos".