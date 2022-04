El comediante Gilbert Gottfried murió a los 67 años

Dave Allocca/StarPix/Shutterstock

Además, Gottfried disfrutó de una carrera de décadas en el cine, a veces apareciendo como él mismo en películas como The Comedian's Guide to Survival. En 2017, lanzó Gilbert, un documental sobre su vida y trabajo en la comunidad de la comedia.

Gottfried también fue el presentador de su epónimo Gilbert Gottfried's Amazing Colossal Podcast, en el que habló sobre películas que lo moldearon como persona. El último episodio nuevo con el cómediante se lanzó el 4 de abril.

A raíz de la muerte de Gottfried, muchas estrellas del mundo de la comedia recurrieron a las redes sociales para llorar su fallecimiento.

"Gilbert Gottfried me hizo reír en momentos en que la risa no era fácil. Qué regalo. No lo conocía bien, pero me encantó lo que compartió conmigo", escribió Jason Alexander en Twitter, mientras que Tom Green tuiteó, "Es triste escuchar del fallecimiento del innovador y legendario Gilbert Gottfried".

En un tributo, Jon Stewart calificó abrir un show de Gottfried como "una de las grandes emociones de mis primeros años de vida". Él agregó sobre el comediante, "Él podría dejarte sin aliento... simplemente indescriptiblemente inusualmente hilarante... Maldición".

"Gilbert Gottfried me hizo reír tanto ese día en el set que apenas podía hacer mi trabajo", tuiteó Seth MacFarlane, quien trabajó con Gottfried en dos episodios de Family Guy en 2007. "Un comediante totalmente original y un tipo igualmente amable y humilde detrás de escena. Lo extrañaremos".