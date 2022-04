La reacción de Kevin Federline al anuncio de embarazo de Britney Spears

"Quiero poder casarme y tener un bebé", declaró mientras se dirigía a un tribunal de Los Ángeles en junio de 2021. "Me dijeron en este momento en la tutela que no puedo casarme ni tener un bebé. Tengo [DIU] dentro de mí para no quedar embarazada. No quieren que tenga hijos, más hijos".

Ella agregó, "Merezco tener los mismos derechos que cualquier persona a tener un hijo, una familia, cualquiera de esas cosas".