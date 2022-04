Selena Gomez responde a quienes dicen que ella está “decayendo”

Esta no es la única vez que la artista de "Rare" ha enviado recientemente un mensaje a sus críticos. En un video de TikTok Stories del 10 de abril, Gomez habló sobre los comentarios que avergüenzan su cuerpo.

"Así que trato de mantenerme delgada, pero fui a Jack in the Box y compré cuatro tacos, tres rollos de huevo, aros de cebolla y un sándwich de pollo picante", dijo. "Pero, sinceramente, no me importa mi peso porque la gente se queja de todos modos: 'Eres demasiado pequeña'. ‘Eres demasiado grande'. ¡Eso no te queda!'. 'Meh meh meh meh'".

Luego ella le recordó a estos trolls, "Perra, soy perfecta como soy". Reproduciendo la canción de Tyga "Rack City" de fondo, ella también pronunció la letra, "Soy una maldita estrella".