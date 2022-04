Kendall Jenner revela qué familiares la presionan para tener un bebé

Otras revelaciones durante la entrevista incluyeron a Kim Kardashian dando crédito a su mamá oso interior por esos raros momentos en los que públicamente pierde los estribos y desata alguna respuesta salvaje.

"Llegué a un punto en el que tengo que dejarlo todo y decir cómo me siento", admitió la estrella de Keeping Up With the Kardashians mientras promocionaba el estreno de su nuevo show. "Creo que eso también viene con la protección de ser madre y las experiencias de la vida en las que simplemente no tienes tiempo para molestar a nadie y solo tienes que hacer las mi*rdas".