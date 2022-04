Kim Kardashian finalmente se refiere al rumor de "las grandes dimensiones" de Pete Davidson

Durante su aparición en el podcast, Kim también dejó las cosas claras sobre la línea de tiempo de su relación con Pete.

Según la alumna de Keeping Up With the Kardashians, conocía al actor del Rey de Staten Island, pero realmente no se conectaron hasta después de la Met Gala 2021 en septiembre pasado. "Había estado preguntando por mi número un poco", compartió Kim. "Lo vi en el Met y sabía que yo sería la anfitriona de SNL, pero aún no se había anunciado. Se acercó a mí y estábamos hablando de SNL".