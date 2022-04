¿Por qué Kylie Jenner “no está lista” para compartir el nombre de su bebé?

Durante su entrevista con Extra, Kylie explicó por qué era importante para ella ser honesta.

"Simplemente no se sentía bien regresar como si nada hubiera pasado", dijo Kylie. "No quiero que mis fans o cualquier otra mujer que esté pasando por el posparto en este momento me mire y piense, 'Oh, es tan fácil para ella. ¿Cómo no es fácil para mí?' Entonces, solo quería decir algo antes de volver a la vida como si todo estuviera bien".

¿Y cómo se siente ahora? Kylie compartió que está "mejorando cada día

"Me siento bien", señaló Kylie. "No es fácil para nadie. Estoy segura de que todos pasan por diferentes dificultades, pero es genial, estoy en el cielo de los bebés".