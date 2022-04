JoJo Siwa dice que no fue invitada a los Kids’ Choice Awards 2022 de Nickelodeon

¿JoJo Siwa fue olvidada pos los Kids' Choice Awards 2022 de Nickelodeon?

La ceremonia tuvo lugar en Santa Mónica, California, el sábado 9 de abril. La estrella de Nickelodeon desde hace mucho tiempo fue nominada a Estrella Social Favorita de la Música y no asistió al show. Esa noche, Siwa usó Instagram para ofrecer una explicación a sus fanáticos.

"Muchos de ustedes me han estado preguntando por qué no estoy en los Kids' Choice Awards de Nickelodeon esta noche y la respuesta es muy simple: no fui invitada", dijo en un video. "No estoy segura de por qué, pero simplemente no recibí una invitación".