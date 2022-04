Will Smith reacciona a su veto de 10 años de los Oscars después de abofetear a Chris Rock

Chris Pizzello/AP/Shutterstock

Cuando Smith ganó el premio al Mejor Actor en un Papel Protagónico menos de una hora después, se disculpó con la Academia y sus compañeros nominados por sus acciones anteriores. "El arte imita la vida, me veo como el padre loco", dijo, haciendo referencia a su papel como el padre de Venus y Serena Williams en King Richard. "El amor te hará hacer locuras".

Un día después, Smith emitió una declaración escrita en las redes sociales en la que se disculpaba específicamente con Rock.

"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva", escribió. "Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente".

El actor agregó, "Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad".

