Kris Jenner revela lo que le dijo a Kourtney Kardashian antes de su boda en Las Vegas con Travis Barker

The Kardashians está programado para llegar a Hulu el 14 de abril, más de un año después de que la familia anunciara que terminarían su primer reality show, Keeping Up With the Kardashians, luego de 20 temporadas. En ese momento, Kim dijo en un comunicado, "Estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han observado durante todos estos años, a través de los buenos tiempos, los malos tiempos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones y niños."