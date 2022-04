Camila Cabello revela cómo es su relación actualmente con las otras ex Fifth Harmony

"Nos hemos apoyado unas a otras a través de DM y esas cosas", dijo a Reuters. "Estoy como, en un muy buen lugar con ellas".

En diciembre de 2016, Fifth Harmony anunció que Cabello dejaba el grupo. En ese momento, Cabello criticó la declaración de Fifth Harmony, que la acusó de dejar el grupo sin hablar con las chicas. Ella escribió en Instagram que la participación de su equipo en su partida "simplemente no era cierto", y agregó: "No tenía la intención de terminar las cosas con Fifth Harmony de esta manera".