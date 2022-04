Mira a Pete Davidson apoyar a Kim Kardashian en la alfombra roja de The Kardashians

¡Hazte a un lado de Kravis, porque Kim Kardashian y Pete Davidson están llevando las cosas al siguiente nivel!.

Meses después de que la estrella de Keeping Up With the Kardashians anunciara su nueva relación con la estrella de Saturday Night Live, disfrutaron juntos de un atípico evento público, saliendo el 7 de abril a la fiesta de estreno del nuevo reality show de Kim en Hulu: The Kardashians.