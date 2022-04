Khloé Kardashian reconoce que Tristan Thompson "no es el tipo para mí"

"Con Tristan, me sentí increíblemente segura con él al principio y me sentí muy bien por un tiempo", dijo. "Recuerdo cuando me engañó justo antes de dar a luz y todavía podía tenerlo en la sala de partos".

Ella agregó, "Sí, podría haber parecido extraño para el mundo exterior, pero cuando mi hija vea mis videos caseros, esos videos serán tan puros y perfectos como pude hacerlos".