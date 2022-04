JoJo Siwa cortó su famosa cola de caballo y tienes que ver su sorpresiva transformación

¡Atención, Siwanatorz! Esto no es un simulacro: JoJo Siwa se ha cortado su característica cola de caballo.

La estrella de Nickelodeon de 18 años reveló que se sometió a un drástico corte en un video publicado en Instagram el miércoles, 6 de abril. "Mayyyyy he hecho algo hoy", subtituló JoJo las imágenes de sus mechones siendo cortados mientras "Cool for the Summer" de Demi Lovato sonaba de fondo.

Si bien la YouTuber aún no ha revelado el aspecto final, sus amigos y fanáticos no podían esperar para ver los resultados. "Ahhhhh!!!" escribió Sharna Burgess, la profesional de Dancing With the Stars, en la sección de comentarios. Y la TikToker Avery Cyrus agregó, "¡SIIIIII!"