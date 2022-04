Khloé Kardashian comparte su “único arrepentimiento” de su cirugía de nariz

Durante la reunión de dos partes, Khloé también habló sobre las inseguridades de su imagen corporal y dijo, "Curiosamente, era tan segura y confiada antes del show".

Pero cuando los críticos comenzaron a atacar su apariencia, fue cuando ella comenzó a cuestionar su belleza. "Ahí fue cuando me volví dura conmigo misma porque pensé, 'Oh, así es como me percibían otras personas'", recordó Khloé. "Me volví insegura por lo que todos los demás me lo decían".