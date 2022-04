Serena Williams reflexiona sobre su experiencia casi mortal durante el nacimiento de su hija Olympia

"Estaba nerviosa por conocer a mi bebé", dijo. "A lo largo de mi embarazo, nunca sentí una conexión con ella. Aunque me encantaba estar embarazada, nunca tuve ese increíble momento de 'Oh, Dios mío, este es mi bebé'. Es algo de lo que la gente no suele hablar, porque se supone que debemos estar enamorados desde el primer segundo".

Si bien agregó que no estaba "entusiasmada" con su hija, Serena dijo que seguía esperando sentir que la conocía, incluso se acercó a sus amigas madres para pedirle consejo, pero ese sentimiento nunca llegó, hasta que dio a luz a Olympia en septiembre de 2017.