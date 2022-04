Conoce al elenco del spinoff de To All the Boys

Netflix anunció por primera vez planes para expandir el universo To All the Boys el 18 de octubre, compartiendo un video teaser del personaje de Kitty enviando un correo electrónico sobre la serie. "Apuesto a que pensabas que la historia había terminado... Que no habría más cartas", dijo en una voz en off. "Pero hay una hermana Covey, algunos podrían llamarla la favorita, cuya historia de amor apenas comienza".

Jenny Han, autora de la trilogía de libros To All the Boys, y Sascha Rothchild actuarán como coproductores y escritores de XO, Kitty, mientras que Jennifer Arnold, Jeff Chan, Pamela Romanowsky y Katina Medina Mora están programados para dirigir los 10 episodios de la serie. Aún no se ha anunciado una fecha de estreno.