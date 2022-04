Los planes de Kourtney Kardashian y Travis Barker para una boda formal luego de su ceremonia en Las Vegas

La estrella de Keeping Up With the Kardashians y el rockero Blink-182 todavía están trabajando en una ceremonia más formal. "Travis y Kourtney planean casarse legalmente este año", continúa la fuente. "Se han estado enfocando en tener un bebé, pero su plan es casarse antes de fin de año".

Kourtney, quien está "realmente relajada" sobre los planes de boda, por supuesto cuenta con la ayuda de su madre, Kris Jenner, según la fuente.