El nuevo documental de Marilyn Monroe confirma un viejo “secreto familiar”

Frank Povolny/Twentieth Century Fox/Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images

Este proyecto no debe confundirse con el próximo documental de Netflix The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tape, dirigido por Emma Cooper y producido por Chris Smith. El proyecto de Netflix presenta "entrevistas nunca antes escuchadas con su círculo íntimo", que revelan nuevos detalles sobre la vida de Marilyn a puerta cerrada y los días previos a su muerte el 4 de agosto de 1962.

The Mystery of Marilyn Monroe también busca comprender el misterio que rodea la muerte de la actriz, que ha desatado teorías de conspiración que involucran a la mafia y al presidente John F. Kennedy.

Mira lo que Smith y Cooper descubrieron cuando The Mystery of Marilyn Monroe se estrene el 27 de abril en Netflix.