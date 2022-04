Kourtney Kardashian se casó con Travis Barker en Las Vegas después de los Grammys 2022

Aquí viene el para siempre: ¡Kourtney Kardashian y Travis Barker están casados!

La estrella de Keeping Up With the Kardashians, de 42 años, se casó con el rockero de Blink-182, de 46, en una ceremonia sorpresa en Las Vegas a principios del 4 de abril, según le confirmó a E! News el propietario de One Love Wedding Chapel, Marty Frierson. Las nupcias se llevaron a cabo pocas horas después de que la pareja asistiera a los Grammys 2022, celebrados en el MGM Grand Garden Arena de Sin City, el 3 de abril. Según TMZ, quien fue el primero en informar la noticia, las estrellas entraron a la capilla de bodas con una licencia de matrimonio. ya en la mano.