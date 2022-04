Cole Sprouse defiende a las estrellas femeninas de Disney Channel que fueron “fuertemente sexualizadas”

Cole Sprouse siempre se enfrentará a las críticas contra las estrellas infantiles que estaban en Disney Channel, especialmente las mujeres jóvenes.

Durante una conversación con The New York Times publicada el 4 de abril, el actor de Suite Life of Zack and Cody, de 29 años, dijo que la gente a menudo se refería al éxito de él y su hermano gemelo Dylan Sprouse después de Disney como salir adelante o estar "ileso". Sin embargo, a las jóvenes que tenían roles en la red les costó mucho más lidiar con la fama.