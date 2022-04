Jason Momoa aclara los rumores de romance con Kate Beckinsale

"Fue una locura", dijo Momoa, quien le prestó su abrigo a la actriz de Underworld. "Ten una conversación con una mujer sobre su país, yo estaba en Inglaterra haciendo Aquaman 2. Todo el mundo dice, '¿Están saliendo?' No, no, era caballerosidad, la mujer tenía frío".

Reiterando su respuesta anterior, agregó, "Absolutamente no, no juntos. Ella es muy amable, yo estaba siendo muy amable, solo siendo un caballero. Ahora, no le daré mi abrigo a nadie".

Los rumores surgieron poco más de dos meses después de que Momoa y Lisa Bonet, de 54 años, anunciaran que se separaban después de cuatro años de matrimonio y más de una década juntos.