Shawn Mendes y Camila Cabello podrían reunirse… Pero no es lo que estás pensando

"No me sorprendería", dijo Shawn. "No lo dejaría pasar".

Y añadió, "He amado a Camila durante tantos años y eso nunca va a cambiar".

En noviembre, Shawn y Camila, de 25 años, anunciaron que se habían separado después de salir durante más de dos años. Sin embargo, la ex pareja se mantuvo en buenos términos. Los fanáticos con ojos de águila han visto varias interacciones dulces de Instagram entre los dos y en enero, el cantante de "Mercy" y la ex Fifth Harmony fueron fotografiados en Miami juntos paseando a su golden retriever, Tarzan.