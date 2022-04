Selena Gomez revela cómo mejoró su salud mental después de alejarse de Internet por 4 años

Selena Gomez no está dejando que Internet arruine su alegría.

Mientras celebraba el lanzamiento de su nueva plataforma, Wondermind, durante una aparición el 4 de abril en Good Morning America, la cantante de "Let Somebody Go", de 29 años, reveló que mantenerse alejada de Internet ha mejorado su salud mental.

"No he estado en Internet en 4 años y medio", dijo. "Ha cambiado mi vida por completo. Soy más feliz, estoy más presente, me conecto más con la gente. Entiendo lo poderoso que es Internet y en muchas formas ha hecho las mejores cosas para el mundo. Pero para mí, yo recibo las noticias que son realmente importante a través de la gente en mi vida".