Los looks a juego de Dua Lipa y Megan Thee Stallion en los Grammys nos recordaron este momento de los 90s

Puede que no haya sido jueves, pero Megan Thee Stallion y Dua Lipa retrocedieron a 1998.

En una dulce referencia al momento de combinación de Whitney Houston y Mariah Carey, las ganadoras anteriores del Grammy a Mejor Artista Nuevo le entregaron a la homenajeada de 2022, Olivia Rodrigo, su trofeo combinadas con conjuntos de Versace en la entrega de premios del 3 de abril. "No me estás robando el look", dijo Megan con una falsa molestia.

"Me dijeron que tenía la exclusiva", respondió Dua Lipa, quien desfiló en la pasarela de Versace en septiembre. "Voy a tener que hablar con Donatella".