Todos los momentos históricos de los Grammys 2022

Chris Stapleton

Chris Stapleton se convirtió en el primer artista solista en ganar el Mejor Álbum Country tres veces después de obtener el honor por Starting Over. Si eso no fuera lo suficientemente impresionante, Chris también se convirtió en el primer artista en ganar tres veces la Mejor Interpretación Country Solista. Su canción "You Should Probably Leave" le permitió romper el empate que previamente compartió con la dos veces ganadora Carrie Underwood.