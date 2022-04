Cardi B revela por qué se perdió los Grammys 2022, horas después de eliminar su Twitter

Todd Williamson/E! Entertainment/NBC

Cardi agregó que se saltó los Grammys porque estaba trabajando en música nueva y les dijo a los espectadores, "Tengo que prepararme hoy y tengo que prepararme mañana. Así que el martes, me iré muy lejos y terminaré el maldito álbum".

"Haré una alfombra roja pronto y será genial, pero no me gusta cuando los hijos de p*ta me atacan para hacer algo y luego me llaman floja porque no lo estoy haciendo", dijo ella. "Una cosa que odio es cuando la gente me llama perezosa porque trabajo muchísimo. Y es por eso que estoy jod*damente enojada".

Cardi asistió a sus primeros Grammys en 2019, cuando hizo historia como la primera ganadora solista femenina en llevarse a casa el trofeo al Mejor Álbum de Rap. Al año siguiente, ella y Offset, que se casaron en 2017, hicieron una aparición glamorosa aunque elegantemente tardía en la ceremonia de premiación.

La artista de Invasion of Privacy también estuvo en los Grammys del año pasado, interpretando su exitosa canción "WAP" con Megan Thee Stallion.

