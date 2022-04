El conmovedor homenaje que Lady Gaga le dedicó a Tony Bennett en los Grammys 2022

Los cantantes han colaborado en repetidas ocasiones durante años.

Gaga apareció en el álbum de Bennet Duets II de 2011 y después, lanzaron su disco en conjunto Cheek to Cheek en 2014. En ambos, resultaron ganadores del Grammy.

En agosto de 2021, Gaga y Bennett presentaron dos interpretaciones en el New York's Radio City Music Hall para celebrar el cumpleaños 95 del veterano intérprete. Los shows fueron transmitidas en CBS como parte de un especial llamado One Last Time: An Evening With Tony Bennett and Lady Gaga.