La razón por la que Halsey debió retirarse de los Grammys poco después de la alfombra roja

"No me sentía muy bien, así que me fui temprano", escribió Halsey, quien estaba nominada a Mejor Álbum de Música Alternativa, dijo en Instagram Story junto con una selfie. "Tenía que ver a BTS aún... Voy a comer pasta y dormir", continuó. "Gracias por todo, amor por todos".

Un día antes de los Grammy, Halsey usó Instagram para compartir una actualización de salud con sus fans.