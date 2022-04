El look de Lady Gaga en los Grammys 2022 mecere applause, applause, applause

Gaga ha estado ofreciendo muchos looks esta temporada de premios después de recibir numerosos reconocimientos por su actuación en House of Gucci. Se pavoneó por la alfombra roja de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla con un impresionante vestido blanco de Armani Privé en febrero, antes de ponerse no uno, sino dos conjuntos deslumbrantes en la noche de los Oscar al mes siguiente.

La cantante de 36 años está nominada a cinco premios Grammy, incluidos Álbum y Grabación del año, por su álbum de jazz Love for Sale y su dueto "I Get a Kick Out of You" con la leyenda de la música Tony Bennett.