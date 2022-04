Seguimos levitando ante el nuevo look de Dua Lipa en los Grammys 2022

Los nominados de este año para la codiciada categoría de Mejor Álbum Vocal Pop son Olivia Rodrigo por Sour, Ariana Grande por Positions, Billie Eilish por Happier Than Ever, Doja Cat por Planet Her (Deluxe) y Justin Bieber por Justice (Triple Chucks Deluxe).

La nativa de Londres viene de un año ocupado. Comenzó su propio podcast y boletín de estilo de vida, Service95, mientras también estaba de viaje.