Kourtney Kardashian y Travis Barker son la pareja punk perfecta en los Grammys 2022

Durante la ceremonia, Travis actuará junto a la cantante Sheila E., el pianista Robert Glasper y el director musical Adam Blackstone, según informó anteriormente Billboard. Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Lil Nas X, Chris Stapleton, H.E.R. y más artistas de primer nivel también actuarán en los Grammys 2022.

El último show de Travis es solo una parada en su camino hacia la cima. Él dio un concierto en el escenario de los Oscars el 27 de marzo, tocando la batería mientras Reba McEntire interpretaba "Somehow You Do", y el rockero de Blink-182 ha estado trabajando de cerca con su amigo Machine Gun Kelly en nueva música.