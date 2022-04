Trinity K. Bonet recrea el atuendo más popular de Ariana Grande en su paso por los Grammys

Desafortunadamente, Ariana no podrá ver esta recreación en la vida real, ya que no asistirá a los premios de esta noche.

La actriz de The Wicked compartió en su perfil de Instagram hoy 3 de abril unas palabras donde decía "un par de recuerdos para celebrar el día de los Grammy. He tenido un proceso increíble al trabajar con tantos creativos que amo y respeto profundamente. Amo este álbum y es un honor ser reconocida hoy junto a tantos músicos y humanos que amo. Tenernos. Tener dones que podemos compartir y sentirnos escuchados. No es algo que doy por hecho, pero siento que ya ganamos. Tengan un gran momento y estoy celebrando junto a ustedes desde la distancia hoy".

Bueno, si Ariana no puede estar ahí, por lo menos tenemos a Trinity interpretándola.