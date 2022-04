Lista completa de ganadores de los Grammys 2022

Mejor Video Musical: "Freedom", Jon Batiste

Mejor Interpretación Solista Country: "You Should Probably Leave", Chris Stapleton

Mejor Interpretación de un Dúo o Grupo Country: "Young4er Me", Brothers Osborne

Mejor Canción Country: "Cold" – Dave Cobb, J.T. Cure, Derek Mixon & Chris Stapleton

Mejor Álbum Pop Latino: Mendó, Alex Cuba

Mejor Álbum Latino Rock o Alternativo: Origen, Juanes

Mejor Grabación Dance/Electrónica: "Alive", Rufus Du Sol

Mejor Álbum Dance/Electrónico: Subconsciously, Black Coffee

Mejor Ingeniería de un Álbum, No-Clásico: Love For Sale (Tony Bennett y Lady Gaga)

Mejor Grabación Remix: "Passenger (Mike Shinoda Remix)", Mike Shinoda, remixer (Deftones)

Mejor Álbum de Audio Inmersivo (Grammys 63): Soundtrack of the American Soldier (Jim R. Keene & The United States Army Field Band)

Mejor Álbum de Audio Inmersivo: Alicia (Alicia Keys)

Mejor Álbum de Música Urbana: El Último Tour del Mundo, Bad Bunny

Mejor Álbum de Música Regional Mexicana: A Mis 80's, Vicente Fernández

Mejor Álbum Tropical Latino: Salswing!, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

Mejor Interpretación Musical Global: "Mohabbat", Arooj Aftab

Mejor Álbum de Música Global: Mother Nature, Angelique Kidjo

Mejor Interpretación de Raíces Americanas: "Cry", Jon Batiste

Mejor Álbum Americana: Native Sons, Los Lobos

Mejor Álbum Bluegrass: My Bluegrass Heart, Béla Fleck

Mejor Álbum de Blues Tradicional: I Be Trying, Cedric Burnside

Mejor Álbum de Blues Contemporáneo: 662, Christone "Kingfish" Ingram

Mejor Álbum de Música de Raíces Regionales: Kau Ka Pe'a, Kalani Pe'a

Mejor Álbum Reggae: Beauty in the Silence, Soja

Mejor Composición Instrumental: "Eberhard", Lyle Mays

Mejor Arreglo, Instrumental o A Cappella: "Meta Knight's Revenge" – Charlie Rosen y Jake Silverman

Mejor Álbum New Age: "Divine Tides"- Stewart Copeland y Ricky Kej

Mejor Canción/Interpretación de Música Cristiana Contemporánea: "Believe For It", CeCe Winans.

Mejor Álbum de Raíces Gospel: My Savior, Carrie Underwood

Mejor Filme Musical: Summer of Soul, Varios Artistas

Mejor Empaque de Grabación: "Pakeland"Li Jheng Han y Yu Wei

Mejor Empaque de Edición Limitada Especial o en Caja: All Things Must Pass: 50th Anniversary Edition (George Harrison)

Mejor Álbum Histórico: Joni Mitchell Archives, Vol. 1: The Early Years (1963-1967) – (Joni Mitchell)

Mejor Álbum de Teatro Musical: The Unofficial Bridgerton Musical - (Barlow & Bear)

Mejor Banda Sonora Recopilatoria para Medios Visuales: The United States Vs. Billie Holiday

Mejor Banda Sonora para Medios Visuales: EMPATE >> The Queen's Gambit, Carlos Rafael Rivera / Soul, Jon Batiste, Trent Reznor y Atticus Ross.

Mejor Canción Escrita para Medios Visuales: "All Eyes On Me", Bo Burnham

Mejor Solo de Jazz Improvisado: "Humpty Dumpty (Set 2)" – Chick Corea

Mejor Álbum de Jazz Instrumental: Skyline, Ron Carter, Jack DeJohnette y Gonzalo Rubalcaba

Mejor Álbum de Gran Conjunto de Jazz: Jimmy, Wes And Oliver, Christian McBride Big Band

Mejor Álbum de Jazz Latino: Mirror Mirror, Eliane Elias With Chick Corea y Chucho Valdés

Mejor Álbum de Notas: "The Complete Louis Armstrong Columbia and RCA Victor Studio Sessions 1946-1966"

Mejor Interpretación/Canción de gospel: "Never Lost" – CeCe Winans

Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo: "Tree Falls" - Taylor Eigsti

Mejor Composición Clásica Contemporánea: "Shaw: Narrow Sea" – (Dawn Upshaw, Gilbert Kalish y Sō Percussion)

Mejor Interpretación de Rap Melódico: "Hurricane," Kanye West featuring The Weeknd & Lil Baby