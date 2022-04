Conoce a los nominados como Mejor Artista Nuevo en los Grammys 2022

Getty Images

Mientras tanto, FINNEAS no solo lanzó su propio álbum en solitario, titulado Optimist, sino que recientemente hizo historia con su hermana menor, Billie Eilish, al ganar un Emmy, un Grammy y un Oscar por su éxito de James Bond "No Time To Die".

Entonces, sí, definitivamente es seguro decir que los nominados de la categoría ya han dejado su propio sello profundo en la música. Pero, ¿quién se llevará a casa el Grammy? Bueno, todos tendremos que esperar y ver.

Antes del evento del domingo, 3 de abril, conoce a continuación a los fenomenales nominados en la carrera por Mejor Artista Nuevo.