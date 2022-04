Los momentos más locos de los Grammys

M.I.A., 2009

Si bien no es un gran problema que una artista embarazada haga una actuación, es bastante importante rapear y cantar en el escenario en su fecha de parto. Esto es exactamente lo que hizo la rapera de "Paper Planes" en 2009, cuando subió al escenario para interpretar "Swagga Like Us" con T.I., Lil Wayne, Jay-Z y Kanye West. Afortunadamente, el bebé esperó unos días antes de finalmente llegar.