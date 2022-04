Miley Cyrus cancela su actuación en esta fiesta de los Grammys por COVID-19

"Desafortunadamente, debido a esto, me perderé el Janie's Fund ", dijo Miley, "lo cual apesta porque es una organización benéfica que es muy importante para mí y mi amigo Steven Tyler... ¡Lo siento, Steven! Haremos el 'Walk This Way' en otro momento".

La estrella de Hannah Montana dijo que se "sentía bien" y le aseguró a los fans que "¡no se preocupen por mí!".

El evento de Steven sirve como una celebración que beneficia a Janie's Fund, un esfuerzo filantrópico para ayudar a las niñas que son víctimas del trauma del abuso y la negligencia. Los presidentes del evento incluyen a Jim Carrey, Caitlyn Jenner, Paula Abdul, John Stamos y más.

Si bien Miley canceló esta presentación debido al coronavirus, fue un relámpago lo que canceló otra presentación en Paraguay el mes pasado.